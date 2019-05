500 eurot üüri 12 ruutmeetri eest? Pole probleemi

Ettevõtja Jelisei Lokotar näeb võimalust teenida suuremat tulu väiksemate korteritega. Foto: Liis Treimann

Tallinna kesklinnas leiab 11–12 ruutmeetri suuruse pinnaga mikrokorterile üürniku 350–500 euro eest, rääkis mikrokorteritesse investeeriv ettevõtja Jelisei Lokotar Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Lokotar näitlikustas enda kogemuse põhjal, et vaatamata suuremate konkurentide tekkele ei näe ta endale kui väiksemale turuosalisele ohtu, kuna nõudlust on piisavalt. Praegu kümmekonna mikrokorteriga tegutsev Lokotar on suutnud välja üürida ligi 60 protsenti oma portfellist ning plaanib lähiaastatel jõuda pea saja korterini.

Lokotar tõi välja, et mikrokorteritesse investeerimine on ühest küljest tulusam, kuna mitme väikese pinnaga korteri eest saab küsida suuremat hinda kui ühe suurema eest, mille suurus võib olla võrreldav kas või 3-4 mikrokorteriga. Samuti näeb Lokotar võimalust hajutada riski, sest mitme korteri puhul on rohkem rentnikke ning ühe üürniku ärakukkumisel ei oleks kadu kohe nii suur, kui oleks ühe suure korteriga.

Lokotari sõnul võib mikrokorterit ise arendav ja haldav ettevõtja teenida heal juhul 12–14 protsenti tootlust, aga passiivne investor peaks arvestama 6–9 protsendi suuruse tootlusega.

Stuudios käis veel rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas, kes aitas lahata kiiret hinnarallit ning selle mõju Eesti majandusele ja ettevõtetele.

Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik Eliisa Matsalu tegi ülevaate sel nädalal alanud Tallinna Sadama kohtuasjast ja esimestel istungitel toimunust.

Hommikuprogrammi vedasid Birjo Must ja Ken Rohelaan.

