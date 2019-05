Alar Ojastu loob aususest ja inimese sisemaailmast uued tööriistad juhile

Alar Ojastu esitles hiljuti enda kirjutatud ja uute juhtimisvõtete kogumikku "Ratsionaalne emotsionaalsus". Foto: Alar Ojastu erakogu

Mullu Eesti parimaks koolitajaks valinud Alar Ojastu loob aususe ja inimeses sisemaailma mõistmisest juhtidele uusi tööriistu. Neid teemasid ajendas teda valima tõik, et depressioon on järjest enam haiguseid ja töölt eemal olekut põhjustav nähtus.

„Järjest rohkem inimesi proovib leida lahendust sellele, miks mul üldse on ebastabiilne sisemaailm. Justkui jõuad heasse kohta spordi või mõne muu elusündmusega, aga miks kukub nagu sisemiselt jälle paigast ära,“ rääkis ta Äripäeva raadio saates "Läbilöök". „Mind huvitab väga see protsessi pool ehk kuidas aidata inimest nii-öelda päris sügavate tagasilöökidega.“

Ojastu sõnul on see hakanud mõjutama ka tema koostööpartnereid – head kindlad partnerid näiteks vastavad kirjadele imelikul ajal ja sagedusel, mingid lubadused jäävad täitmata ja tugevad professionaalid on hakanud tegema tööprotsessis imelikke vigu.

Teise teemana keskendub ta suhtlemisele ehk olulise väljarääkimisele. „Ausus on nüüd järgmine hüpe, mille iga toimiv organisatsioon peab ette võtma varem või hiljem,“ selgitas ta. Ta kasutab selleks metoodikat circling, kus ta on õppinud jälgima enda emotsioone ja nende mõju teistele inimestele. „See on emotsionaalse intelligentsuse tööriist,“ selgitas ta. „Õpin teises inimeses jälgima ka seda, mida sõnad ei väljenda, aga silmadest või näomiimikast saab välja lugeda.“

Tal on tunne, et inimestevahelises kommunikatsioonis toimub palju asju nn taustal – oluline jääb ütlemata, sest pole tööriistu, kuidas öelda ja vastu võtta. Sellel on aga kaugele ulatuv mõju.

„Üks päev mõtlen, et ei teagi, kas tahan sinna minna. Mitte seepärast, et töö ei meeldiks, vaid tööle minnes on ebameeldiv tunne sees, kuid ei oska sellega tegeleda,“ selgitas ta. „Ettevõtjate jaoks on ülimalt oluline talente hoida, aga kui jääme talendist lõpuks ilma mitte seepärast, et palk oli halb või töötingimused olid halvad, vaid vimma tõttu, mida inimesed ei suuda kommunikeerida, siis see on tähtis.“

Saates rääkis Ojastu veel sellest, mis mõtteid võiks Eesti juhis tekitada tõsiasi, et 90% töötajatest käib tööl raha pärast ja vaid iga kümnes aitab ettevõtet edasi arendada ning uut luua, ja kuidas juht meditatsiooni ning circling'ut tööriistana kasutada saab. Juttu tuli teadusuuringutest, motiveerimisest, meditatsioonist ja aususe tehnikast circling, mis kõik juhti töös aidata saavad.

Kuula saadet siit