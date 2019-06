Eesti meretööstus vajab Euroopat

Väikelaevatootja Alunaut juht ja omanik Mark Muru Foto: Harro Puusild

Saate "Tööstusuudised eetris" seekordne osa on salvestatud Saaremaal ja keskendub Eesti meretööstusele. Juttu on nii tööjõust, arengutest kui ka poliitikast. Saates on külas väikelaevatootja Alunaut juht ja omanik Mark Muru, TalTechi Eesti Mereakadeemia meremajanduskeskuse juhataja ja Eesti Meretööstuse Liidu juhatuse liige Anni Hartikainen ning liidu projektijuht Maria Ruubas.

Saadet juhib Harro Puusild.