Holm – Eesti kapitaliga paindlik pank

Aprillis tuli teade, et ASist Koduliising on saanud Holm Bank. Foto: Liis Treimann

Aprillis tuli teade, et ASist Koduliising on saanud Holm Bank. Kui palju on neil tänaseks kliente, mis tähtajani pakub Holm Bank Eesti parimat hoiuste intressimäära, kas pangal on plaan laieneda ka Euroopasse, kuidas on läinud Liisi väikelaenudel ja krediitkaardil?

"Sisuturundussaates" on Holm Banki juhatuse esimees Indrek Julge ning Holm Banki äriarenduse juht Roul Tutt.

