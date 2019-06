„Kuum tool“: kui kaua kestab Aivar Pohlaku ajastu Eesti jalgpallis?

Kuumal toolil istus seekord Eesti jalgpalli juhtfiguur Aivar Pohlak. Foto: Priit Pokk

Küsime seda Eesti jõukaima spordialaliidu ehk Eesti Jalgpalli liidu presidendilt Aivar Pohlakult endalt. Jalgpallil on rohkem kui 20 000 registreeritud harrastajat, ala mõjukus ühiskonnas on kasvanud, seetõttu läheb ka ažiotaaž rahvuskoondise tulemuste, peatreeneri isiku ja mängijate ümber järjest pingelisemaks, rääkis Pohlak.

Jalgpalliliidu majandusseisu hindab Pohlak heaks. „Ühe euro kasutamise efektiivsus on väga-väga suur. Seda on raske arvutada, aga seda saab hinnata, võrreldes teiste jalgpalliliitudega. Meil on alaliiduna kõige rohkem toetajaid. Majandame sisuliselt ilma reservita, ehk siis lähtume loogikast, et täna investeeritud raha on parem kui homme investeeritud raha,“ rääkis ta.

Juttu tuleb saates sellestki, mis viis kriisini Eesti jalgpallikoondises, kuidas kommenteerib alaliidu president süüdistusi rollikonfliktist, milline on ja võiks olla jalgpalli roll Eesti ühiskonnas ja kui kaua kavatseb 2007. aastast Eesti jalgpalli juhtiv Pohlak seda tööd veel teha.

Saatejuht on Neeme Korv.

Kuula saadet siit: