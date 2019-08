Kas rohelistel autokütustel on üldse tulevikku?

Gaasitanklaid tuleb Eestisse aina juurde. Foto: Marko Saarm, Sakala/Scanpix

Eesti riigi siht on kasutada aastaks 2020 transpordis 10% taastuvkütuseid, millest osa on plaanis katta eestimaise rohegaasiga. See eesmärk näib juba mõnevõrra iganenud, aga samas ka saavutamatu.

Mis tingimustel oleksid inimesed valmis vahetama oma fossiili gaasi- või elektriauto vastu ja miks? Mis võimalused selleks praegu on? Kas eeskuju peaks näitama omavalitsus või inimene? Kas riik teeb eesmärgi saavutamiseks piisavalt ning mida oleks veel vaja teha? Neile küsimustele saate vastused saatest "Eetris on Arvamusfestival".

Saates tuleb ettemängimisele nädalavahetusel Arvamusfestivalil toimunud arutelu “Kas ja mis tingimustel on rohelistel autokütustel üldse tulevikku?”.

Arutelus osalevad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ando Leppiman, Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov, OÜ Biometaan juhatuse liige Ahto Oja, autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu tegevjuht Arno Sillat ja gaasiauto omanik Jaak Kastepõld. Vestlust modereerib Neeme Raud.

Kuula saadet Äripäeva podcastid'e keskkonnast siit: