Inimene ostab kodu 5-7 aastaks ja siis otsib uue

Äripäeva raadio „Uus Maa kinnisvarasaates“ oli juttu 2019. aasta I poolaasta turu muutustest ja trendidest. Üldiselt on stabiilne nii tehingute arv kui mediaanhinna tõus. Inimesed kolivad elu jooksul mitu korda ning seetõttu lähevad Eesti kahes suuremas linnas kaubaks nii suuremad kui väiksemad korterid.

Kristi Djomin, Kristi Kool ja Kristi Tobreluts rääkisid esimesest poolaastast kinnisvaraturul Foto: kinnisvarauudised.ee

„Natuke on näha uusarenduste turu pidurdumist,“ tõi esimese kuue kuu tehingute põhjal välja Uus Maa elamispindade tegevjuht Kristi Djomin. „Samas on kallimate ja suuremate uute korterite puhul päris palju ülepakkumist ja seal pigem võib öelda, et hinnad on veidi langenud ja müügiprotsess pikaajalisem.“