Küberkuritegevusest on saanud räpane konkurentsivõitlus

Ameerikas hinnatakse, et umbes pooled rünnakutest, mis ettevõtete vastu tehakse, on tellimustöö konkurentidelt, rääkis saates "Viimane mudel" Tarmo Kärsna. Seda kas ettevõtte rivist välja löömiseks või siseinfo saamiseks. Foto: AFP/Scanpix

Saates "Viimane mudel" kõneleme sellest, milline on ettevõtte juhi roll küberturvalisuse tagamisel.

Mis riskid ohustavad, millised on ettevõtete peamised probleemid ning mis on olulisemad trendid, räägivad Telia Eesti IT-juht Taavi Talve ning Telia ärikliendi üksuse direktor Tarmo Kärsna. Saatejuht on Priit Pokk.

