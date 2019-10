Inimest häkkida ei saa, kuid saab saata talle kirja

Näide õngitsuskirjast. Foto: Äripäev

Kui eelmises saates "Viimane mudel" rääkisime sellest, mis on juhi roll ettevõttes küberturvalisuse tagamisel, siis sedapuhku kõneleme, mida peaks silmas pidama tavalised töötajad: kuidas märgata, et midagi on valesti, kuidas peaks reageerima hädaolukordadele ning millised on ohtlikumad rünnakud.

Sellel teemal räägivad Telia Eesti IT-juht Taavi Talve ning Telia ärikliendi üksuse direktor Tarmo Kärsna. Saatejuht on Priit Pokk.

Kuula saadet siit:

