Eestlane sajandi mässu keskelt, idufirmade ikkest vabanemine ja võõrtöötaja kasu

Politseinik patrullimas Tšiili pealinna Santiago tänavatel. Foto: Reuters/Scanpix

Reedeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis tegime juttu eestlasega, kes pääses eelmisel nädalal Tšiili pealinna Santiago tänavatel toimuvate vägivaldsete meeleavalduste keskelt.

15 inimest on surnud, iga neljas toidupood on varastamiste, lammutamiste või süütamiste pärast suletud, rahvas on meeleheitel ja segaduses.

Mis ja miks juhtus, rääkis hommikuprogrammis Eesti ettevõtte Cleveroni Ladina-Ameerika piirkonna juht Marge Taivere, kes äsja Santiagost naasis.

Kuula intervjuud siit:

Soraineni juhtivpartner ja vandeadvokaat Toomas Prangli ning Bolti juriidilise osakonna juht Ahto Kink rääkisid neljapäeval riigikogule üle antud seaduseelnõust, mis vabastab idufirmad notarite ikkest.

Kuula intervjuud siit:

Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar rääkis hommikuprogrammis teiste riikide näitel, millist mõju võib välistööjõud Eesti tööturule avaldada.

Kuula intervjuud siit:

Hommikuprogrammi vedasid Eliisa Matsalu ja Rivo Sarapik.