IT-juhid: meie sektor kukub siis, kui inimkond hukkub

IT-sektori ettevõtted seisavad silmitsi mitme suure murega. Foto: Vladimir Savin, Panthermedia/Scanpix

IT-sektor on Eesti eduloo vedur, ent kui kaua see meid veel jaksab vedada, arutlevad ettevõtete juhid saates "Äripäeva TOP".

Saade keskendub seekord infotehnoloogia TOPile. See on sektor, mis aina kasvab ja kasvab, kus palgad on legendaarsed ja kasumid ulmelised. Sektori ettevõtjatel on igatahes küllalt põhjusi enesekindel olla.

Stuudios on Anton Altement idufirmast Polybius Foundation, Urmas Kõlli Datelist ja Joel Zernask KPMGst. Saatejuht on Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Kuula saadet siit: