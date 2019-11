Kas turundus on saatanast?

Just sellise küsimuse püstitab ligi paarkümmend aastat turundusmaailmas suuri tegusid teinud Seth Godin värskes raamatus "See on turundus".

Kuidas turundada nii, et silma paista? Foto: Unsplash

Ja seda õigustatult, sest paneb ju osav turundus meid ikka ja jälle ostma midagi, millest me muidu tuimalt mööda vaataksime.

Millised on turunduse väljakutsed ja perspektiivid ning kas turundus on saatanast, arutavad raadiosaates "Juhtimislabor" Orkla Eesti turundusdirektor Annika Oja ja Tallink Grupi digianalüütika äriarenduse juht Andrus Kiisküla. Saadet juhib Bestmarketing.ee toimetaja Marianne Liibert.

"Juhtimislaborit saab" järelkuulata siit.