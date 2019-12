Inimestele aega müüv firma jätkab kiiret kasvu

Kulinaaria OÜ juht Andres Heinver. Foto: Veiko Tõkman

Selveri tütarfirma, valmistoidutootja Kulinaaria juht Andres Heinver räägib Äripäeva raadio hommikuprogrammis ettevõtte laienemisplaanidest.

Samuti selgitab Heinver, miks nende ettevõte aitab tarbijal aega säästa muudeks tegevusteks.

Esimese maailmakoristuspäeva juht Erika Truuverk räägib Rohetiigrist, mis hakkab looma ringmajanduse mudelit.

Hommikuprogrammis lahkame ka värsket Eesti edukaimate ettevõtete edetabelit TOP 100.

IT-firma Helmes ootab käibe ja kasumi kasvu, kui kriisi ei saabu. Aga kriisi tulekut ettevõtte juht Jaan Pillesaar siiski tervitaks.

Metallitööstuse Hekotek juhi Heiki Einpauli sõnul tekitab neile üks Rootsi klient probleeme, mistõttu valmistub ettevõte kohtusse minekuks ja lisakuludeks.

Tänavu Eesti edukaimate ettevõtete pingerea TOP 100 võitnud LTH-Baasi juht Anton Maljugin otsib juba uusi võimalusi, kuidas suurelt edasi minna.

Järgmise aasta märksõnadena vähemalt IT-sektoris toob Luminori peaökonomist välja 5G ja robootika – nendes valdkondades on oodata olulist edasiminekut.

TOP 100 edetabelit vaadelnud SEB analüütik Mihkel Nestor näeb, et tööstuse hoog ei suuda sama hooga jätkata ja samal ajal on kaubanduses oodata varasemast suuremat edu.

