Mürk-Dubout: tahame tulla merelt maale

Tallinki juhatuse liige Piret Mürk-Dubout. Foto: Andras Kralla

Me liigume hea kaubandus-, meelelahutus- ja külalislahkuse äri koguahelas jõudsalt edasi, rääkis tänavu aprillis Tallinki juhatusega liitunud Piret Mürk-Dubout raadiosaates "Tallink 30" laevafirma tulevikusuundadest.

"Burger Kingi restoranide keti loomine terves Baltikumis on suur samm ja see toob meile ligi 600 töötajat juurde," märkis Mürk-Dubout. "Meil on ka esimesed pääsukesed kaupluste näol maismaal olemas, kuid lisaks neile on tulemas veel uudiseid."

Lisaks rääkis Mürk-Dubout laevafirma ees seisvatest väljakutsetest, aga ka uutest arengusuundadest ja ambitsioonidest.

Muu seas saavad vastuse küsimused, kes on Tallinkile kõige olulisem klient, milliseid üllatavaid asju ootavad reisijad ühelt laevafirmalt ja kuidas töötab uue põlvkonna turundus. Saadet juhib Birjo Must.

Kuula saadet Äripäeva raadio veebikeskkonnast siit: