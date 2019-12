Maailm hakkab kolmeks jagunema

Kaubandussõda USA ja Hiina vahel on toonud kaasa pingeid mitmel rindel. Seda, mis toimub maailma kaubandusorganisatsiooni ehk WTO telgitagustes, saab kuulata "Äripäeva fookuses" erisaates. Foto: Reuters/Scanpix

„Kui interneti puhul räägitakse maailma kaheks jagunemisest ehk on riigid, kus on vaba internet, ja riigid, kus seda juhitakse, siis kaubanduses on võimalik kolmeks blokiks jagunemine. See on viie aasta perspektiivis spekuleerimine,“ leidis välisministeeriumi välispoliitika ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal intervjuus Äripäevale.

Saates "Äripäeva fookuses" kuulame intervjuud just nimelt temaga, jututeemaks on maailma kaubandusorganisatsioon ehk WTO. Nimelt väidab Seilenthal, et organisatsiooni on ees ootamas kriis. Seda, mis põhjustel, kuuleb aga intervjuu käigus.

Pikemalt saab samal teemal lugeda põhjalikust artiklist "Ideekriisis WTO juht vaatab olukorda vaikides pealt".