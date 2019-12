Tagurpidi ühendatud radiaatorid ja puuduv koristajaruum

Saates "Korras kinnisvara täna-homme" vahetavad mõtteid ja vastavad küsimustele KV Service'i juhatuse liige Miguel Ortega, BPT Real Estate'i tegevjuht Janek Hintsov ja City Halduse juhatuse liige Heikki Lind.

Kristi Kool, Miguel Ortega, Heikki Lind ja Janek Hintsov. Foto: Kinnisvarauudised

Saade jaguneb kaheks põhiteemaks. Esimeses pooles teeme puust ja punaseks, miks on mõistlik haldus-hooldusfirmad kaasata koostööpartneriks juba enne hoone valmimist. Saatekülalistel on varuks paar markantset näidet, kus hoones avastati pärast kasutuselevõttu üllatusi, mida korrashoidjad oleksid juba eos saanud vältida. Uurime, kas tänapäeva nõudlik ärikinnisvara, kus ruume tuleb vastavalt üürnike vajadustele küll suuremaks-väiksemaks ehitada, seab uued nõudmised ka hoonet haldavale ettevõttele.

Saate teises pooles räägime erinevatest hangetest. Kui lihtne on lüüa edukalt läbi riigihankel? Mida vajavad äriettevõtted ja korteriühistud? Millised on hanke koostajate nõudmised ja kuidas on lood tellijate pädevusega?

Küsimusi esitab Kristi Kool.

Saadet toetab Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit.