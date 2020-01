"Kuskil peab kriis olema"

Fein-Elast Estonia OÜ juht ja omanik Urmas Mägi. Foto: Äripäev

Venemaalaste ostujõud on oluliselt kukkunud ning seetõttu on ida turg nende jaoks kriisis, tunnistas Pärnu külje all Sindis asuva ja elastikniiti tootva Fein-Elast Estonia OÜ juht ja omanik Urmas Mägi saates "Tööstusuudised eetris".

Saade keskendubki seekord tekstiilitööstusele: juttu tuleb konkurentsist, tööjõust, valitsuse tegevusest ja paljust muust. Saadet juhib Harro Puusild.

