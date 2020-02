Eesti venekeelsed IT-spetsialistid võõrtööjõu ees ei värise

MTÜ Devclub juhatuse liige Kirill Linnik. Foto: Devclub

Saate külaline on MTÜ Devclub juhatuse liige Kirill Linnik. Devclub on kogukond, mis eksisteerib juba 12 aastat ning ühendab Eesti IT-spetsialiste. Tegemist on ühendusega, mis peab igakuiseid kokkutulekuid vene ja inglise keeles. Saates räägib Kirill Eesti kui digiriigi kuvandist IT-mehe perspektiivist.

Kas Eesti on päriselt e-riik või see on hästi reklaamitud kuvand ning tegelikult jääme teistele alla? Mida IT-spetsialistid tööandja juures päriselt hindavad? Mis on need teemad, mille üle IT-kogukond praegu kõige suurema huviga arutleb?

Saadet juhib Polina Volkova.

Kuulake saadet siit: