Kuidas ennetada sümptomiteta vähki?

Haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakonna peaspetsialist Taisi Kõiv ja Ida-Tallinna Keskhaigla günekoloog Gabor Szirko selgitavad emakakaelavähi sümptomeid, levikut, müüte ja ennetamise ning ravi võimalusi. Foto: Äripäev

Emakakaelavähi esinemissagedus Eestis ei vähene vaatamata meditsiini arengule ja riiklikele pingutustele. Enamikul juhtudel on haiguse põhjustaja inimese papilloomiviirus (HPV) ning vähieelne seisund võib kesta 10–25 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Õigeaegselt avastatuna on emakakaelavähk samas hõlpsasti diagnoositav ja ravitav.

Saates "Eetris on Tervisekassa" selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla günekoloog Gabor Szirko ja Haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakonna peaspetsialist Taisi Kõiv emakakaelavähi sümptomeid, levikut, müüte ja ennetamise ning ravi võimalusi.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

