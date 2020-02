Ringraja peremees Andres Hall elab elu, millest unistas

Andres Hall Audru ringrajal Foto: Karli Saul / Scanpix

„Isegi siis, kui meil käis juba asfaldi maha panemine ja asfaldilaoturid sõitsid, kuulsin ikka veel, kuidas räägitakse, et see ei ole võimalik ja Hall ei suuda seda ära teha.“ Nii kõneleb seekordne saatekülaline, Pärnu külje all asuva Eesti ainsa ringraja peremees Andres Hall.

Veidi rohkem kui kümme aastat tagasi loobus ta 30ndate eluaastate alguses olnud mehena juhtivast tööst Uus Maa kinnisvarabüroos ja hakkas elama säästudest selleks, et pühenduda nõukogudehõngulise Audru ringraja rekonstrueerimisele ja suuremaks ehitamisele.

Nüüdseks on Eestis juba seitse aastat olnud ringrada, mida nimetatakse Põhjamaade moodsaimaks, Hall elab enda sõnul aga täpselt seda elu, millest 15 aastat tagasi unistas.

Külalist usutleb Karl-Eduard Salumäe.

Kuula saadet Äripäeva raadiost siit.