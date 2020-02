Riigikontrolör: ükskõik kes ei saa riigieelarve seadusest mitte midagi aru

Riigikontrolör Janar Holm Foto: Andras Kralla

Riigikontrolör Janar Holm tõdes tänases saates "Kuum tool", et riigieelarve seaduse üldistusaste on muutunud sedavõrd suureks, et ei riigikogu liikmed ega keegi teine suuda sealt midagi sisulist välja lugeda.

Teine probleem seisneb riigikontrolöri sõnul selles, et riigikogu võimalused riigieelarvet vormida on muutunud järjest ahtamaks. Seejuures on riigikogu ise oma hoovad käest ära andnud.

"See on selline kes-tegi-ise-tegime-olukord," tõdeb Holm.

Riigikontrolöri usutles Karl-Eduard Salumäe.

