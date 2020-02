Eestis on noorte metsade ajastu

TS-Hydraulicu juhataja ja asutaja Tiit Siimussaar. Foto: Sandra Siimussaar

Kesk-Eestist, Villevere külast pärit metsatehnika müüja ja hooldaja TS-Hydraulic selgitab, kuidas on metsatehnika firma tegutsemisaastate jooksul arenenud ja kuivõrd mahukas teema on masinate keskkonnasäästlikkus ja suurus.

TS-Hydraulic on teenindanud firmasid üle Eesti ja Euroopa juba alates 2008. aasta aprillist. Milline on Eesti metsamajandamise hetkeseis ja mille poolest Sampo Rosenlewi metsamasinad aitavad hoida metsa väärtust? "Sisuturundussaates" on külas ettevõtte juhataja ja asutaja Tiit Siimussaar.

Küsib Andres Panksepp.

