Ajakirjanikutöö rõõmud ja mured

Foto: Erakogu

Reedel Eesti parima noore ajakirjaniku tiitliga pärjatud Pille Ivask rääkis, mis motiveerib teda olema ajakirjanik, samas kui see amet on tuntud ka kui üks stressirohkemaid ja mitte just väga hästi tasustatud.

Hommikuprogrammi juhtis Piret Reiljan.

