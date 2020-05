Tartu ravimifirmat rõõmustab suurem töö

TBD-Biodiscovery arendustöötaja. Foto: Tiina Tasa, TBD-Biodiscovery

Kui paljusid ettevõtteid kiusab majandusraskus, siis Tartus ravimite toimeaineid arendava ja müüva TBD-Biodiscoveryga tahetakse tavapärasest rohkem koos töötada, ütles ettevõtte üks osanikest ja juht Andrus Tasa.

"Meie rõõmuks peab tõesti ütlema, et koroona ei ole meie tegevust mõjutanud, pigem isegi on meil päringuid rohkem tulnud ja partnerid on tahtnud meiega rohkem töötada," märkis teadusettevõtte juht Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis.