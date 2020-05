Turismisektor ootab pikisilmi ühte kuupäeva

Estraveli juht Anne Samlik. Foto: Meeli Küttim

Võrreldes kuu algusega on turismisektoril põhjust olla optimistlikum, kuid nüüd oodatakse pikisilmi ühte müstilist kuupäeva: 15. juuni. Nimelt on siis lootust, et Euroopa Liidu piirid avatakse, rääkis reisibüroo Estraveli juht Anne Samlik.

"Küll aga on hästi oluline see, et sihtkohast tagasi tulles või sihtkohta liikudes ei oleks 14päevast karantiininõuet. Kui see jääb kehtima, siis sisuliselt reisimine lahti ei lähe. Aga tunneli lõpus paistab valgus," rääkis Samlik tänases hommikuprogrammis.