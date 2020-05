Praegune kriis põlevkivile ei halasta

Tuuleenergia andis eelmisel aastal 36% Eesti taastuvenergia kogutoodangust ja tuulejaamad tootsid aastas kokku 690 gigavatt-tundi elektrienergiat. Foto: Erik Prozes

Energiasektori fossiilsetest kütustest keskkonda rohelisema poole liikumisest ja roheleppest praegune kriis ei päästa, kommenteeris Eleringi juht Taavi Veskimägi energiasektori kaasavara praegusest olukorrast.

Energiapoliitika pole väärtuste vaba ja kindlasti on tänane energiapoliitika paljuski kliimapoliitika. Globaalne kogukond on jõudnud üheselt arusaamisele, et inimtekkeline kliimamuutus on reaalsus ja meil tuleb sellega tegeleda. Kindlasti see nii-öelda tänane kriis ei muuda seda trendi mingilgi kujul,“ hindas ta Äripäeva Raadio saates "Energiatund".