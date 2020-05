Raadio nädala hitid: milliseid aktsiaid osta?

Lõppeva nädala populaarsemate saadete põhjal vasardas Äripäeva raadio kuulajate peas peamiselt üks küsimus: milliste ettevõtete aktsiaid osta? Ideid sai selleks spetsialistidelt palju.

Löögile pääsesid siiski ka prominentse ettevõtja must ennustus suurest koondamislainest ning teraviljakasvataja sirgjoonelised ütlemised valitsuse tööjõupoliitika pihta.

Nädala viis kuulatuimat saadet olid järgmised.

1. "Hommikuprogramm". Kristjan Liivamägi avaldas aktsiate ostunimekirja

Ligi 850 000 eurot väärt portfelliga investor ja TalTechi õppejõud Kristjan Liivamägi avaldas oma värske aktsiate ostunimekirja.

Liivamägi tunnistas, et peatas alates märtsist kõigi uute investeeringute tegemise, mistõttu sai ta koguda kapitali eesmärgiga osta aktsiaid.

2. "Investor Toomase tund". Need on ettevõtted, keda võib kinnisilmi juurde osta

Tugevad ettevõtted muutuvad igas kriisis nõrgemate arvel tugevamaks, neid võib ka kinnisilmi turgude languses juurde osta ja selliseid ettevõtteid on Skandinaavias üksjagu, rääkis Kaius Kiivramees.

LHV portfellihaldurid Mikk Taras ja Kaius Kiivramees, kes haldavad kahepeale üle 120 miljoni euro eest varasid, jagasid saates hulgaliselt häid näpunäiteid ja kogemusi, kuidas investeeringute valimise peale mõelda, ning mainisid ka mitmeid enda valikufiltri läbinud positsioone Skandinaaviast, mille hulgas on muude seas Soome liftitootja Kone, Taani logistikaettevõte DSV ja õlletootja Carlsberg.

3. "Hommikuprogramm". Märten Kress poetas kolm aktsiaideed USA börsilt

Tallinna börsi kokkukuivanud dividendisaagist ja ostmist väärt dividendiaktsiatest rääkisime endise Danske pensionifondide juhi ning blogi dividendinvestor.ee eestvedaja Märten Kressiga.

Ühtlasi ütles Kress, mis üllatas teda Tallinna börsiettevõtete puhul, võrrelduna näiteks USA börsifirmadega.

4. "Hommikuprogramm". Indrek Kasela näeb loetud kuude pärast suurt koondamislainet

Tänavu suve keskel ja sügisel ning järgnevatel kvartalitel on näha Eestis suurt koondamislainet, ütles investor ja ettevõtja Indrek Kasela Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Kasela, kes saavutas värskes Äripäeva Otsustajate TOPis 2. koha, lisas esmaspäevases hommikuprogrammis, et tavaline Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõte vaevleb kapitalikriisis. Tema sõnul on Eesti pangandussektor aastatega kokku kuivanud ja keskendub pigem eratarbijale ning suurematele ettevõtetele.

5. "Ärikliendid roolis". Teraviljakasvataja: valitsuse tööjõupoliitika ei päde

"Valitsuserakonna poliitika ei ole kindlasti põllumeeste seisukohast mõistlik. Mul ei ole vahet, kes on roolis ja mis keelt ta räägib, niikuinii on ta seal üksinda. Oluline, et ta teaks, mida ta teeb," ütles Kevili nõukogu esimees, teraviljakasvataja Andres Oopkaup.

Oopkaupi hinnagul ei päde valitsuserakonna retoorika kuidagi, et saadame ukrainlased koju ja nende asemele noored põllule kartuleid noppima. Iga vähegi jätkusuutlik põllumees ei korja ammu enam kartuleid käsitsi ning säästliku põllumajandamise on paljuski üle võtnud moodne tehnika.

"Tehnika aga suudab täita ka lolle käske. Ehk kui aastatega tippspetsialistiks koolitatud ukrainlane koju saadetakse, ei suuda ükski töötuks jäänud ettekandja teda asendada. Ka kutsekoolidest on pealekasv ebapiisav," nentis Oopkaup.

