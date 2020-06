Sõerd: selliseid rumalusi poleks pidanud tegema

Kas Reformierakond oleks praeguses olukorras laenu võtnud? Sellest rääkisime riigikogu liikme Aivar Sõerdiga saates "Kuum tool". Foto: Raul Mee

"Mis pistmist on kriisi leevendamisel maakapitali meetmega? 50 miljonit on see summa kokku. See on nüüd kriisi leevendamise meede?" rääkis rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd (Reformierakond) saates "Kuum tool" selle kohta, mida oleksid nad praegu võimul olles ära kärpinud.

Nimelt eraldatakse Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu 50 miljonit eurot selleks, et kokku osta koroonakriisi tõttu raskustesse sattunud maaomanike maatükid. Pärast maatükkide müümist saavad endised maaomanikud need kohe riigilt tagasi rentida.