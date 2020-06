Lahendus, mis aitab firmal energiakulusid kokku hoida

Foto: Erakogu

Schneider Electricu süsteem nimega Power Monitoring Expert aitab ettevõttel energiakulusid kokku hoida ning süsteemi tasuvusaeg on sageli alla ühe aasta, räägitakse tänases "Sisuturundussaates".

Power Monitoringu abil on ettevõtted avastanud, et nende büroohoones töötavad küte ja jahutus ühel ajal, on avastatud veetoru lekkeid ja leitud energia kokkuhoiu võimalusi ootamatutest kohtadest. Sellest räägitakse saates pikemalt.

Saates on külas Schneider Electricu Eesti esindajad Vahur Torim ja Miko Siilivask. Saadet juhib Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit: