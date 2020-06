Alar Kajari: tarbige julgelt, aga mõistlikult

Super Skypark’i juht Alar Kajari Foto: Erakogu

Saates "Tegijalt tegijale" on külas Super Skypark’i juht Alar Kajari. Räägib ta sellest, kuidas turismivaldkonnas tegutsedes on praegusel ajal vaja optimismi ning et klientidele tuleb pakkuda turvatunnet ning teadmist, et kõik toimib endistviisi.

Saates tuleb juttu sellest, kuidas tippjuht nagu ka tippsportlane peab end alati vormis hoidma ning et kõigi edukate suurprojektide aluseks on suurepärane meeskond.

Saatejuht on Jaanus Kangur.

Kuula saadet siit: