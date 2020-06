Ratas: võõrtööjõuga tuleb taastada normaalsus nii kiiresti kui võimalik

Ratase sõnul see aasta avalikus sektoris preemiate maksmist ei tule. Foto: Andras Kralla

Peaminister Jüri Ratas rääkis tänases Äripäeva raadio saates "Kuum tool", et võõrtööjõu küsimuses on kõige olulisem avada piirid nii kiiresti kui võimalik ning seejärel naasta tavapärasesse normaalsusesse.

"Eks me hetkel ei ole ju põhimõttelisi väga suuri muutusi võõrtööjõu alustes teinud. Peal on koroonaviirus, piirid on suletud. Mille nimel oleme töötanud, et need piirid avada nii kiiresti kui võimalik," rääkis Ratas.