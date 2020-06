Leppetrahv on hea abinõu ärisaladuse kaitsmisel

Advokaadibüroo LEADELL Pilv vandeadvokaadid Marko Pilv ja Pirkka-Marja Põldvere

Ärisaladuste kaitsmisel on oluline piiritleda konkreetselt ära, mis on ettevõttes ärisaladus ja panna ka lepingutesse leppetrahvid, mis on kõige parem kaitse ärisaladuse lekke vastu.

Eesti kohtupraktika näitab, et kui ärisaladus on lekkinud, siis on hiljem kohtus väga keeruline kannatajal kahju hüvitist saada. Sellepärast on mõistlik konkreetne rikkumine ja sellest tulenev võimalik kahju fikseerida juhatuse liikme lepingus, töölepingus või koostöölepingus, soovitasid Advokaadibüroo LEADELL Pilv vandeadvokaadid Pirkka-Marja Põldvere ja Marko Pilv.