640eurose palgaga rahalisse vabadusse

Investor Kristi Saare Foto: Tanel Meos

Äripäeva ajakirja Investor uue numbri kaanestaar Kristi Saare meenutas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas ta alustas investeerimisega kümmekond aastat tagasi, teenides toona õpetajana 640 eurot kuus.

Nüüd seisab Saare finantsvabaduse lävel. Tema sihiks on saavutada see 35. eluaastaks, milleni on veel neli aastat.