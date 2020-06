Põhjaläinud firmad teesklevad kavalalt enda päästmist

Foto: Andres Haabu

Saneerimised kipuvad kujunema venitamistaktikaks, et vältida pankrotti minemist, jäi kõlama saates Luubi all.

„Mitmete pankrotilugude puhul tekib kahtlus või küsimus, kas saneerimist oli võimalik, põhjendatud ja vajalik enne pankrotti teha. Seaduses on kirjas, et saneerimise ajal ei peatu nõuete tiksumine, nii et pankrotis võidakse lõpuks avastada, et nõuded on nii aegunud, et mitte midagi ei ole enam teha,“ rääkis ajakirjanik Katariina Krjutškova.