Pärnu ettevõtja: praegune kriis valmistab ette järgmiseks

Praegu ollakse kriisiks paremini valmis, kui oldi eelmisel korral, leiab ettevõtja Toomas Rähmonen. Foto: Andras Kralla

Iga kriis on ettevalmistus järgmiseks ja praegu on ettevõtjad paremini valmis, kui oldi eelmiseks kriisiks, leiab Pärnumaa ettevõtja, Termopildi omanik Toomas Rähmonen.

"Mulle isiklikult tundub, et mis iganes on tulemas, selleks me olemegi märksa paremini valmis kui eelmiseks kriisiks. Isegi kui praegu ei ole arvestatavaid varusid võetud, siis võlgu ollakse vähem ja siis on juba lihtsam üle elada," rääkis Rähmonen Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis.