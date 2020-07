Mis juhtub pärast seda, kui ei pea enam raha pärast tööle minema?

Jake Farra (paremal) ja Taavi Ilves rääkisid Investeerimisfestivalil, mis järgneb finantsvabadusele. Foto: Raul Mee

Finantsvaba tunnustatud fotograaf ja investor Jake Farra rääkis investeerimisfestivalil Äripäeva raadiole antud intervjuus, kuidas ta ootas, et veri jõuaks veel rohkem tänavatele ning saaks jõulisemalt aktsiaid osta, kuid seda ei juhtunud.

Kuidas ta praegu investeerimist vaatab, miks tasub finantsvabadust saavutada partneri-elukaaslasega koos ning miks on praegu hea aeg kinnisvara ostmiseks, sellest saab samuti teada intervjuust. Jake Farra on enda sõnul saavutanud sellise finantsvabaduse, et raha pärast tööd tegema ei peaks ja passiivne tulu katab ära kõik kulud,