Mintose pakutud intressid paistavad narritamisena

Taavi Pertman ja Kristi Saare käisid investor Toomase tunnis rääkimas Mintose aastaaruandest ja olukorrast ühisrahastuses. Foto: Erakogu

Ühisrahastuses on päris tugevalt näha, et need investorid, kellel närv ütles üles, lasid jalga ja need investorid, kellel närv üles ei öelnud, tegutsesid edasi, kirjeldas raamatute autor, investor ja ettevõtja Kristi Saare olukorda ühisrahastusportaalis Mintos.

„Mingil määral tundub nagu börsidel – kõik arvavad, et hullem on läbi, ja hinnad on tipus," märkis ta Investor Toomase tunnis.