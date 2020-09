Arakas: näeme esimeste hulgiostudega 10–15 protsenti madalamat hinda

EfTEN Capitali juht Viljar Arakas. Foto: Raul Mee

Eile EfTENi uuest fondist teatanud Viljar Arakas ütles, et näeb oma esimeste projektide pealt, et hulgiostudega võib sisenemishind projekti olla 10–15 protsendi odavam kui jaeostude puhul.

"See on kindlasti meie investorile väga oluline väärtus," ütles Arakas Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis. Ta märkis, et kuigi EfTEN oli valmis elukondlike üürimajade turule siseneva fondiga alustama juba veebruaris, siis koroonakriisi tõttu lükati plaani edasi ja saadi hea ajastus nüüd, kus poole kuu taguse ajaga võrreldes on ehitushinnad mõnevõrra langenud.