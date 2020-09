Üürimajade arendajad saavad lõpuks konkurentsi

Lumi Capitali arendatud Manufaktuuri üürimajad valmisid koos LHV pensionifondidega. Lumi Capitali juhi Martin Rekori sõnul võiks kodumaine uus fond tuua siia varsti ka välisinvestoreid, kes üürimaju ostaksid. Foto: Liis Treimann

Üürimajade arendajad tõdesid, et enne EfTENi uue fondi uudist ei olnud turul peale LHV kedagi, kes neilt üürimaju ostaks. LHV portfelliski on üürimaju alles üksikud.

"Seni sai öelda, et konkurentsi turul ei ole. On palju väiksemaid investoreid, kellel hammas peale ei hakka,“ nentis üürimaju arendava Scandium Kinnisvara juht Maido Lüiste. "Kui me räägime 100 korteriga arendustest, on tehinguhinnad 10+ miljonit, selliseid ostjaid oligi siiamaani ainult LHV. Nüüd on vähemalt üks tõsine ostja juures,“ märkis ta.