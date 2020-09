Millest on kõige enam kasu – kas coachingust, mentorlusest või supervisioonist?

Sirja Tammiste ja Kristi Põldma Foto: Andres Laanem

„Töö ja palkˮ keskendub seekord koolitamisele. Sellest, kuidas valida ettevõttesse koolitust, mis kasu on suhtlustreenerist ja milline roll on suhtlemisel ning kuidas tagada, et koolitusest ka edaspidiseks kasu on, räägivad lähemalt Tammiste personalibüroo eksperdid.

Külas on büroo looja, värbamispartner, täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener ja coach Sirje Tammiste ning värbamispartner, DiSCi koolitaja, superviisor ja coach Kristi Põldma. Muu hulgas arutatakse ka seda, mis vahe on coaching’ul, mentorlusel ja supervisioonil.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: