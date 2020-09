Kui ravimil on toime, siis sel on ka kõrvaltoime

Perearst Eero Merilind. Foto: Andras Kralla

Üks esimesi mõtteteri, mida tulevastele arstidele, õdedele ja farmatseutidele õpetatakse, on see, et kui ravimil on toime, siis on sel ka kõrvaltoime. Kui kõrvaltoimet pole, siis pole suure tõenäosusega ka toimet.

Vahel on aga ravimi infolehes kõrvaltoimete nimekiri nii pikk ja hirmutav, et võib tekkida küsimus, kas selle ravimi sissevõtmine on ikka mõistlik.

Ravimite kõrvaltoimetest räägib tervisesaates Nõmme perearst Eero Merilind. Saadet juhib Violetta Riidas.

Kuula saadet siit:

