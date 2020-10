Vahel on empaatia kõige suurem manipulatsioonivõte

Tartu Ülikooli psühholoogiainstituudi vanemteadur Andero Uusberg. Foto: MADIS SINIVEE

Saates „Tegijalt tegijale“ on külas Tartu Ülikooli psühholoogiainstituudi vanemteadur Andero Uusberg.

Mis on emotsionaalse enesejuhtimise ja vaimse tervise "ingver, küüslauk ja mesi"? Miks on tööandja seisukohalt oluline, et töötajad suudavad ennast hästi emotsionaalselt juhtida? Millised sõnumid jõuavad inimesteni ja millised pigem mitte? Sellest räägib Tartu Ülikooli psühholoogiainstituudi vanemteadur Andero Uusberg.

Saatejuht on Äripäeva Akadeemia koolitaja Jaanus Kangur.

Kuula saate podcasti siit: