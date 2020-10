Kas kohviku wifi-võrgus on turvaline pangaülekannet teha?

Avalikes wifi-võrkudes tuleb oma paroole kaitsta Foto: Panthermedia/Scanpix

Kuidas kaitsta nii oma isiklikke paroole ja andmeid kui ka ettevõtte omi, räägib tänases "Sisuturundussaates" riigi infosüsteemide ameti CERTi juht Tõnu Tammer.

Saates tuleb juttu, millised on viimase aja peamised väikeettevõtete vastu suunatud küberkuriteod ja kuidas ennast nende eest kaitsta.

Kas turvalisem on kasutada kohviku wifi-võrku või oma mobiili hotspot'i? Veel on juttu sellest, kuidas valida paroole ja kuidas saata hädaolukorras tundlikku infot, nagu näiteks krediitkaardi numbrit nii, et see kurjategijate kätte ei satuks.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit: