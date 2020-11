Kaju: miks reageerivad Jüri Ratas ja teised koalitsioonikaaslased nii valuliselt?

Keskerakonna juht ja valitsust juhtiv Jüri Ratas on mitu korda pidanud valitsuse töörahu nimel siluma EKRE juhtpoliitikute väljaütlemisi. Foto: Liis Treimann

EKRE juhtpoliitikute Martin ja Mart Helme teravad väljaütlemised välispoliitika suunal panevad koalitsiooni juhtiva Jüri Ratase ja teised koalitsioonikaaslased Isamaast kindlal põhjusel valuliselt reageerima, ütles poliitikavaatleja Andreas Kaju.

"See teeb nende elu raskemaks – see teeb (Urmas – toim) Reinsalu elu raskemaks välispoliitikas, see teeb (Jüri – toim) Luige elu raskemaks julgeolekupoliitikas," ütles Kaju Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis. Poliitikavaatleja sõnul jõuab mõju lõpuks ka praktikasse, kui näiteks Eesti esindaja peab mõnel kohtumisel hakkama aega pühendama seniste väljaütlemiste "silumisele". Eriti mõjutab see readiplomaatide tööd, mida Kaju pole enda sõnul varem näinud.