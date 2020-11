Suurt võrgustikku ettevõtteid ähvardab nukker aastalõpp

Paljud jõulu- ja aastalõpupeod peavad tänavu koroonatingimustes leidma uue lahenduse. Foto: Raul Mee

"Auk kogu sektori mõistes on päris suur," ütles üritusturundusagentuuri Jolos partner ja turundajate liidu juhatuse liige Martin Rauam.

Rauam rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et peaminister Jüri Ratase teade jõulupeod ära jätta mõjutab paljusid üritusturundusettevõtteid ja nendega koos töötavaid partnereid. "Professionaalsel korporatiivsel tasemel on ürituste suuremahuline ärajäämine jäänud pigem kevadesse. Praegu on see faas, kus otsitakse alternatiive," rääkis Rauam olukorra positiivsest küljest.