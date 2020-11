Eesti idufirma: Saksamaa turust piisab, et saada ükssarvikuks

Parkimisäpi Barking.ee eestvedaja Kustas Kõiv näeb kasvuvõimalust Saksamaal. Foto: Andres Haabu

Parkimis- ja autopesuäpp Barking kompab praegu Saksamaa turgu, kus õnnestumise korral võidakse jõuda ükssarviku staatuseni, ütles ettevõtta looja Kustas Kõiv.

Kõiv rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et Saksamaal aitavad autopesuturule minekule kaasa ka sakslaste enda reeglid, mis keelavad kodus autot pesta. Kõivu sõnul on see peamine põhjus, miks seal on nii suur pesulate osakaal.