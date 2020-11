Juhtimises on kriis alati tagajärg

Juhtimiskonsultant Raimo Ülavere. Foto: Raul Mee

Estonia teater, TÜ Kliinikum, haridus- ja noorteamet on asutused, mille juhtimine ja juhid on sattunud teravdatud meediatähelepanu alla. Kuidas sellises olukorras on juhil võimalik tööd teha? Kas avalikkuse survele peaks järele andma? Mida teha, kui organisatsiooni siseprobleemid satuvad avalikkuse tähelepanu alla?

"Lavajuttude" saates meenutame oktoobri lõpus toimunud kommunikatsioonijuhtimise aastakonverentsi. Konverentsil esines juhtimiskonsultant Raimo Ülavere, kes rääkis, mida on õppida nendest kolmest juhtimiskriisist.