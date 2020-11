Kui palgamuret ei lahenda, pole mõtet teisi probleeme lahendada

Haridusstatistika andmebaasi HaridusSilm järgi töötab Eesti üldhariduskoolides 15 843 õpetajat. Neist enam kui 5000 inimest ei oma aga õpetamiseks vastavat kvalifikatsioon. Täna annab Eestis tunde 15 inimest, kel on üksnes 9 klassi kooliharidust, ning 946 inimest, kel on keskharidus. Foto: Erik Prozes

Eile arutati riigikogus riiklikult tähtsa küsimusena muret õpetajate järelkasvu pärast. Paljudes ainevaldkondades on õpetajate järelkasv sisuliselt olematu. See tähendab, et Eesti head haridust ähvardab ülimalt tõsine probleem.

Lihtsustatult tähendab õpetajate puudus, et Eesti laste haridus läheb kehvemaks. Seetõttu helistasime reedeses hommikuprogrammis Eesti Haridustöötajate Liidu esimehele Reemo Voltrile, et uurida, kas ennekõike jääb puudu palgast või millestki muust.