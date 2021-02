Dubai EXPO Eesti juht: tipptegijatel on nälg kohtumiste järele

Dubais algab maailmanäitus tänavu 1. oktoobril. Foto: Karim Sahib, AFP/Scanpix

Ettevõtetel on teatav nälg enda ekspordi edendamiseks viimase aasta jooksul, ütles Dubai EXPO 2020 Eesti juhi Andres Kask.

Kask rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et tänavu toimuvale EXPO-le tulevad kohale maailma tipud. "Kui maailm on kinni olnud, siis tahetakse kokku saada. Kokkusaamine on võimalus, mida maailmanäitus pakub," märkis Kask.