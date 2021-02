Truck4Goods on kaubavedude Uber

Ettevõtte Truck4Goods meeskond Logistika aastakonverentsil. Juhatuse liige Tarmo Maasel (keskel) on öelnud, et ettevõte tegeleb transpordivedude uberiseerimisega. Foto: Erakogu

Saates on külas iduettevõtte Truck4Goods juhatuse liige Tarmo Maasel. Teeme juttu sellest, et kaubavedude sektor on veel vähe digitaliseeritud ja palju asjaajamist toimub ikka veel paberil saatelehtedega.

Truck4Goods toob sellesse valdkonda innovatsiooni, võimaldades nii mobiilis kui veebis toimiva rakenduse abil kaupu saata ja nende teekonda jälgida – umbes samamoodi, kui käib Uberist või Boltist takso tellimine.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit: